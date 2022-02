Mugurii de pin, eficienți contra răcelii și migrenelor Mugurii de pin au efecte extrem de benefice asupra organismului uman, in special in ceea ce priveste sistemul respirator, rinichii si muschii. Mugurii de pin reprezinta un remediu eficient pentru tratarea eficienta a tusei. Ei contin elemente cu un efect puternic in vindecarea membranelor gatului si ale pieptului. Mugurii de pin contin uleiuri volatile, alcooli si rasini, vitamina C si tanin. Ce conțin mugurii de pin 100 g muguri de pin furnizeaza 9 mg de vitamina E, un antioxidant care protejeaza celulele de atacul radicalilor liberi. Complexul de B-uri este si el bine reprezentat in compozitia… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unele persoane cred ca ouale, in special galbenusurile, ar putea afecta dieta. Gresit!De fapt, ouale contin nutrienti importanti si sunt printre cele mai benefice alimente de pe planeta. Sunt o sursa bogata de minerale si vitamine esentiale si sunt o sursa bogata de proteine. Contin aminoacizi care…

- NasturelulBeneficiile pentru sanatate ale nasturelui nu dezamagesc! Aceasta leguma cu frunze hidratanta și bogata in nutrienți este o sursa excelenta de: calciu, potasiu, nmangan, fosfor, vitaminele A, C, K, B-1 și B-2Nasturelul acționeaza ca un antiseptic intern al pielii și crește circulația și livrarea…

- NasturelulBeneficiile pentru sanatate ale nasturelui nu dezamagesc! Aceasta leguma cu frunze hidratanta și bogata in nutrienți este o sursa excelenta de: calciu, potasiu, nmangan, fosfor, vitaminele A, C, K, B-1 și B-2Nasturelul acționeaza ca un antiseptic intern al pielii și crește circulația și livrarea…

- Sunt multe motive pentru care nu trebuie sa ocolim semintele de floarea-soarelui, in special pe cele crude. Le putem servi simple sau adaugam miezul lor intr-un amestec de cereale și alte tipuri de seminte sau in salate. Totuși, trebuie sa avem grija, pentru ca o cantitate prea mare pe zi poate duce…

- Ce vitamine ar trebui sa ii oferi animalului tau de companie pentru a-i asigura o viața lunga și fericita? Suplimentele alimentare sunt adesea esențiale pentru sanatatea cainelui. Afla ce vitamine vor funcționa cel mai bine pentru cainele tau și cand sa i le oferi. Fiecare iubitor de caini vrea sa aiba…

- In perioadele dificile, cum este și pandemia de COVID-19, oamenii simt nevoia sa se indrepte spre hobby-uri și activitați care sa ii ajute sa se elibereze de emoțiile grele și sa le dea un scop. Odata cu retragerea din activitațile sociale, lucrul de acasa și imposibilitatea de a ieși prea des la evenimente,…

- Nutritionistul Adina Rusu spune ca alimentele au un rol important pentru o buna imunitate in sezonul rece. Ea vine cu o serie de sfaturi legate de alimentatie pentru ca organismul sa fie pregatit sa faca fata provocarilor din aceasta perioada a anului, conform agerpres. "Micronutrientii precum…

- Chiar daca uneori nu este preferata copiilor, ba chiar o ocolesc de cele mai multe ori, fasolea verde este o leguma perfecta pentru sanatatea noastra. Saraca in calorii, este totuși bogata in vitamine și fibre. Exista multe soiuri de fasole verde, depinde de tine sa o alegi pe cea preferata. Are avantajul…