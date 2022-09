Mufy Haser, in varsta de 29 de ani, este de profesie chef bucatar. Concurentul de la Chefi la Cuțite a lucrat intr-un restaurant libanez, iar mai apoi s-a mutat in Romania, asta dupa ce tatal și fratele sau au propriul restaurant libanez, de ani buni, la noi in țara. Mufy Haser are o poveste impresionanta, iar concurentul fugea de la școala pentru a merge la restaurante sa gateasca.