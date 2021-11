In sectorul șase al Capitalei, zona Crangași, un fum inecacios se simțea și venea din partea unui gunoi aflat langa o trecere de pietoni. Oamenii treceau nepasatori, insa fumul era destul de evident. Se pare ca motivul izbucnirii acestui foc este un muc sau mai multe aruncate in coșul de gunoi. sursa: Puterea The post Mucuri de țigara nestinse aruncate in gunoi. Un foc a izbucnit appeared first on Puterea.ro .