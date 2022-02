Stiri pe aceeasi tema

- Zarurile au fost aruncate, iar tensiunile dintre Rusia și Ucraina au atins cote maxime. Mai multe state amenința Rusia cu consecințe majore dupa ce Vladimir Putin a semnat decretul prin care recunoaște independenta regiunilor separatiste Donetk si Lugansk, din estul Ucrainei. De asemenea, in cadrul…

- Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina la nivelul maxim – „Parasiți imediat țara!”, dupa decizia lui Vladimir Putin de a recunoaște suveranitatea și independența regiunilor separatiste Donețk și Lugansk. Anunțul MAE vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis a afirmat…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la intrarea in sedinta PNL, despre evolutia situatiei de securitate din Ucraina, ca ”exista pregatite masuri astfel incat sa putem sa asiguram sprijinul necesar unui flux de refugiati, inclusiv partea de repatriere”, insa ”pana in acest moment nu avem nicio…

- Ministerul Afacerilor de Externe din Romania a actualiza, duminica alerta de calatorie in Ucraina , in condițiile in care situația de securitate din aceasta țara continua sa se deterioreze accelerat și exista riscul tot mai iminent al unei invazii a Rusiei. MAE transmite ca recomanda puternic cetațenilor…

- Ministerul de Externe din Romania a ridicat nivelul de alerta in Ucraina la culoarea vișinie ”Manifestați atenție deosebita”. Este penultimul nivel de alerta, ultimul fiind ”Parasiți imediat țara”. In acest context, MAE a inceput repatrierea rudelor diplomaților romani din Ucraina. ”In contextul…

- Președintele francez Emmanuel Macron va ajunge marți la Kiev dupa ce a discutat timp de aproape 6 ore cu președintele Vladimir Putin la Moscova, scrie France24. Cu peste 100.000 de soldați ruși și armament greu la granița ucraineana, președintele francez și consilierii sai au insistat ca, dintre liderii…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a declarat luni, 7 februarie, la BBC, ca din punctul de vedere al Romaniei situația tensionata din Ucraina reprezinta o criza nu doar a securitații europene, ci „este vorba de securitatea euro-atlantica in ansamblu”. Intrebat daca Romania se pregatește pentru un posibil…

- Yegor Prosvirnin, redactorul-sef al publicatiei nationaliste „Sputnik si Pogrom", a murit dupa ce a cazut de la o fereastra situata la etajul patru al unei cladiri de pe bulevardul Tverskoy din centrul Moscovei, conform agentiei ruse de presa TASS, care citeaza surse din cadrul anchetei. Jurnalistul…