- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat joi ordinul prin care se modifica normele privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, astfel incat „sa se asigure disponibilitatea pe piata” din Romania a unor medicamente esentiale pentru pacienti.…

- Astfel, potrivit unei informari de presa, aflam ca situația imunoglobulinei (Ig) este in atenția Ministerului Sanatații, iar in ultima perioada se afla in evaluare și stricta monitorizare la nivelul structurii de specialitate - Direcția politica medicamentului, a dispozitivelor și tehnologiilor medicale.Potrivit…

- Costurile cu tratamentul de recuperare medicala in strainatate pentru pacienții cu arsuri grave vor fi asigurate de Ministerul Sanatații, potrivit unui ordin semnat joi de Ministrul Sanatații. Ministerul Sanatații acopera costurile pentru tratamentul de recuperare medicala in strainatate pentru pacienții…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat Ordinul pentru aprobarea Protocolului de medicina fizica si de reabilitare post-COVID-19, care are ca scop ameliorarea starii fizice a pacientilor care au fost infectati cu SARS-CoV-2, precum si cresterea capacitatii acestora de a se intoarce la o viata…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, și Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, au semnat ordinul comun care va permite folosirea testelor rapide bazate pe detectia de antigen pentru sportivi. Vaccinurile anti-covid sunt experimentale? Ministerul Sanatații vine cu explicații Ordinul comun…