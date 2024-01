,,Mr. Bean” și pasiunea lui costisitoare. Pe ce dă banii celebrul actor? Rowan Atkinson, cel care l-a insuflețit pe celebrul ,,Mr. Bean”, este unul dintre cei mai talentați actori ai vremurilor noastre. Acesta este un exemplu prin pasiunea și perseverența cu care iși duce munca la bun sfarșit. Artistul, pe langa faptul ca este foarte cunoscut, are și o avere impresionanta. El este atras de cursele de mașini sport și are o pasiune mare pentru avioane. In anul 2021, averea lui a fost estimata la 150 de milioane de dolari. Avere pe care nu ezita sa o cheltuiasca pe mașini exotice, in ediții limitate. El deține un McLaren care valoreaza 20,5 milioane de dolari. Personajul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

