Stiri pe aceeasi tema

- Rusii se lauda ca au treusit sa distruga un centru de antrenament pentru forțele ucrainene de operațiuni speciale din sudul Ucrainei. Conform unor surse, acolo, militarii ucraineni se pregateau alaturi de cei ai NATO. Pentru asta, fortele armate ale lui Putin au folosit rachete cu raza lunga de acțiune,…

- Armata rusa anunța ca a efectuat lovituri cu rachete cu raza lunga de acțiune, lansate de pe mare, asupra a ceea ce a descris ca fiind un centru de antrenament pentru forțele ucrainene de operațiuni speciale din sudul Ucrainei.

- O figura de top a armatei ruse ar fi murit in campania din Ucraina, anunța joi presa internaționala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Veterani din temutele forte speciale britanice SAS, cu varste intre 40 si 60 de ani, pleaca voluntar in Ucraina pentru a se alatura fortelor ucrainene. Printre fostii agenti SAS se afla lunetisti redutabili si experti in arme si rachete anti-tanc si anti-aeriene, care au luptat in Afganistan, Irak si…

- Oficialii ucraineni susțin ca au dejucat o tentativa de asasinat impotriva președintelui Volodimir Zelenski, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Fortele armate ale Ucrainei sunt intr-o inferioritate numerica majora fata de cele ale Rusiei. Cu toate astea, experti militari cred ca ele vor fi capabile sa opuna o rezistenta considerabila si provoace daune grave inamicului, noteaza Reuters intr-o analiza difuzata joi.

- Liderul organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi a fost ucis joi, de catre Forte speciale americane, intr-un raid in nord-vestul Siriei, anunta presedintele american Joe Biden, relateaza The Associated Press. "Multumita priceperii si curajului fortelor noastre armate,…

- Ministerul Apararii al Canadei iși trimite forțele speciale in Ucraina, in contextul conflictelor cu Rusia. Potrivit Global News, canadienii se tem de agravarea situației, iar pentru a susține partea ucraineana, au trimis mai mulți soldați. Astfel, principala misiune a forțelor speciale -…