Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Jose Mourinho a ajuns la un acord verbal cu echipa saudita de fotbal Al-Shabab, dupa ce a fost demis de clubul italian AS Roma. Mourinho ar fi avut avut joi o intilnire cu directorul sportiv al lui Al-Shabab, Domenico Tite, in cursul careia a ajuns la un acord pentru a deveni noul antrenor…

- Jose Mourinho (60 de ani), demis marți de AS Roma, ar fi ajuns la un acord verbal cu Al-Shabab. Ziarul „Al-Sharq Al Awsat” din capitala saudita susține ca antrenorul portughez a discutat online cu directorul sportiv Domenico Tite și ar urma sa vina la Ryiadh in zilele urmatoare, fiind atras de proiectul…

- Dupa ce a fost demis la inceputul acestei saptamani de la AS Roma, tehnicianul portughez Jose Mourinho este foarte aproape sa preia formația saudita Al-Shabab, cu care ar fi ajuns deja la un acord. Conform ziarului Asharq Al-Awsat, antrenorul poreclit „The Special One” a avut joi o intalnire cu directorul…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho a ajuns la un ''acord verbal'' cu echipa saudita de fotbal Al-Shabab, la cateva zile dupa ce a fost demis de clubul italian AS Roma, informeaza presa araba.Conform ziarului Asharq Al-Awsat, Mourinho a avut joi o intalnire cu directorul sportiv al lui Al-Shabab,…

- Jose Mourinho (60 de ani) s-a desparțit in lacrimi de AS Roma, dupa ce a fost demis azi de italieni. Evoluția sub orice critica și eșecul de pe San Siro i-au semnat sentința lui Jose Mourinho. Antrenorul portughez, suspendat la partida impotriva Milanului (1-3) dupa cartonașul roșu primit in etapa…

- Antrenorul principal al formației italiene ”Roma”, Jose Mourinho, și-a impartașit așteptarile de la meciul cu Sheriff din Tiraspol, din Europa League, care va avea loc miine la Roma. "Este intotdeauna placut sa vezi 60.000 de fani care au venit sa-și incurajeze echipa. Miine trebuie sa ciștigam pentru…

- SCM USV Timisoara a castigat ieri locul 3 national dupa un duel in deplasare cu CSA Steaua, dar dezamagirea de a nu lupta pentru primul loc l-ar fi convins pe antrenorul Valentin Calafeteanu sa plece inca dupa semifinala pierduta de la Baia Mare. Despartirea oficiala a fost anuntata de club ieri seara.…

- Clubul olandez Ajax Amsterdam a anuntat luni seara, pe site-ul oficial, despartirea de antrenorul echipei, Maurice Steijn.Despartirea are efect imediat, a scris Ajax pe retelele de socializare, iar decizia a fost luata dupa o intalnire intre conducere si tehnician. Steijn (49 de ani) a venit la Ajax…