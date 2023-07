Motorul economiei rămâne gripat: Revirimentul consumului domestic se amână Cifra de afaceri in comerțul cu amanuntul, principalul indicator pentru consumul domestic, a consemnat o revenire pe plus in mai 2023, dupa prabușirea din aprilie. Avansul este redus insa in comparație cu evoluția cu care obișnuise Romania, in ultimii ani țara noastra fiind campioana absoluta in Uniunea Europeana la acest capitol. Revenirea modesta pe plan intern este insa de ajuns sa plaseze Romania intre țarile europene cu cele mai mari creșteri ale consumului cu amanuntul, in contextul in care acesta sufera puternic, intr-o Europa lovita de recesiune. Creștere neconvingatoare Industria… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

