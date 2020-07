Motociclistă de 20 ani, rănită într-un accident produs pe strada Democrației din Ploiești O motociclista in varsta de 20 de ani a fost ranita in urma unui accident produs luni dupa-amiaza pe strada Democrației din Ploiești. Potrivit IPJ Prahova, din primele verificari, un conducator auto in varsta de 34 de ani, care se deplasa la volanul unui autoturism din direcția Centru catre Sud, pe strada Democrației, ar fi efectuat virajul la stanga, incalcand marcajul de linie continua, moment in care a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de o tanara de 20 de ani, care se deplasa in aceeași direcție. In urma evenimentul rutier, tanara a fost transportata la spital. Rezultatul testarii… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

