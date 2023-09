Stiri pe aceeasi tema

- O mașina s-a rasturnat la Pediatrie! Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața in zona Spitalului de Pediatrie Pitești intre doua autoturisme. In urma acestuia, unul dintre vehicule s-a rasturnat. Nu sunt persoane incarcerate. Intervin pompierii de la Detașamentul Pitești pentru asigurarea…

- Minora ranita in accident in Pitești Un accident rutier grav s-a produs in municipiul Pitești in zona liceului Odobescu in care sunt implicate doua autoturisme. Intervin pompierii cu o autospeciala și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat. Paramedicii SMURD au monitorizat și transportat la spital…

- Accident in comuna Draganu Un accident rutier s-a produs intre doua autoutilitare pe raza comunei Draganu, DN 7 C. Intervin pompierii de la Detașamentul Pitești pentru asigurarea zonei impotriva izbucnirii unui posibil incendiu, precum și pentru acordarea primului ajutor calificat la nevoie. Dupa prima…

- Motociclist ranit pe Transfagarașan Un accident rutier in care este implicat un motociclist s-a produs la aproximativ 11 km de Balea Lac pe Transfagarașan in munții Fagaraș. Intervine la fața locului echipajul SMURD de la Cota 2000. Articolul Motociclist ranit pe Transfagarașan apare prima data in Observator…

- Un accident rutier s-a produs, miercuri seara, in municipiul Pitești, str. Armand Calinescu. Este vorba despre un autoturism care a lovit un semafor. Citește și: Alți doi vitezomani au ramas fara permis in Argeș! Cu cat goneau “Intervin pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospeciala de intervenție…

- Accident cu pieton pe strada Depozitelor din Pitești In aceasta dimineața s-a produs un accident rutier cu victima pieton in municipiul Pitești pe str. Depozitelor, zona Lidl. Din primele informații, persoana este conștienta. Intervin paramedicii SMURD de la Detașamentul Pitești cu o ambunlanța de prim…

- Motociclist ranit la Mioveni In urma cu puțina vreme s-a produs un accident rutier in care un motociclist a cazut de pe motocicleta și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Incidentul s-a produs pe strada Piscul Ilinei din orașul Mioveni, iar la fața locului s-au deplasat pompierii de la Detașamentul…