Virgil Ianțu și Roxana Alexandru traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 21 de ani, insa puțini știu faptul ca cei doi nu sunt casatoriți. Virgil Ianțu a cerut-o in casatorie pe partenera lui de viața și nu au facut nunta nici pana in prezent. Prezentatorul TV și Roxana Alexandru au impreuna o fata, pe nume Jasmine, in varsta de 18 ani.