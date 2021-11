Stiri pe aceeasi tema

- Trecem printr-o perioada greu incercata, iar Simona Gherghe face tot posibilul sa-și protejeze copiii. Prezentatoarea de la Antena 1 a marturisit cum gestioneaza ca mama situația COVID-19 și ce masuri a luat pentru ca cei mici sa continue sa mearga la gradinița. In timp ce alte vedete au ales sa nu…

- O femeie dorește sa se casatoreasca cu iubitul sau care a murit. Aceasta dorința neobișnuita este solicitata in Franța. Ea este iubita militarului francez ucis saptamana trecuta in Mali in timpul unei operatiuni a fortelor armate. Totuși, pentru a se putea casatori, femeia are nevoie de acordul presedintelui…

- Simona Gherghe a cerut ajutorul fanilor sai și a marturisit cu ce probleme se confrunta de cand cei doi copii au inceput sa mearga la gradinița. Prezentatoarea de la „Mireasa” nu știe cum se va descurca atunci cand va veni iarna și va fi nevoita sa-și trezeasca micuții pentru a fi gata la timp. Vedeta…

- De 16 ani, Mirela Vaida are o relație cu Alexandru, iar vedeta recunoaște ca nu intotdeauna totul este lapte și miere. Prezentatoarea emisiunii „Acces direct” a marturisit cum este casnicia ei, dar și cum au reușit sa aiba o relație longeviva. Alexandru, soțul vedetei, este o prezența discreta și nu-i…

- Romanii care au revenit din Marea Britanie in pandemie și și-au inscris copiii la școala fac o comparație intre sistemele educaționale. Școala 9 a mers la Școala Gimnaziala Alexandru Colfescu din Alexandria, unde au fost inscriși anul trecut opt noi copii intorși acasa. Familia Epure a facut naveta…

- Simona Gherghe, prezentatoarea de la Mireasa, a avut parte vara aceasta de vacanțe una și una, dar nu s-a lasat și fara peripeții. Vedeta a plecat impreuna cu soțul la Paris, intr-o delegație, dar la intoarcere a uitat un bagaj pe banda. Abia in urma cu trei zile vedeta a primit valiza acasa.

- Mirela Vaida apare zilnic pe micile ecrane asta deoarece de ani buni modereaza emisiunea Acces Direct de la Antena 1, insa soțul ei apare foarte rar in fotografiile pe care moderatoarea le posteaza pe Instagram. Iata ca acum a publicat o astfel de imagine alaturi de partenerul sau de viața cu care e…

- Cel putin 44 de oameni au murit în inundatiile din nordul Turciei, al doilea dezastru natural cu care tara se confrunta în ultima perioada, relateaza Reuters și News.ro.În Kastamonu au decedat 36 de persoane, alte sapte au murit la Sinop si una la Bartin, potrivit autoritatilor…