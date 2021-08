Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Tedros Adhanom Ghebreyesus a facut apel miercuri la toate țarile pentru a amana administrarea celei de-a treia doze pentru a ajuta țarile care nu au reuțit sa-și imunizeze impotriva COVID-19 decat o parte foarte mica a populației.”Avem nevoie urgenta de o inversare a lucrurilor, si anume…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere amanarea celei de a treia doze de vaccin anti-covid-19 pana in octombrie. OMS vrea amanarea celei de-a treia doza de vaccin anti-covid-19 Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa amane vaccinarea cu o a treia doza din vaccinul anti-covid. Indemnul…

- Organizația Mondiala a Sanatații solicita un moratoriu pentru cea de a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 pana cel puțin la sfarșitul lunii septembrie. Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa amane vaccinarea cu a treia doza pentru ca de aceste doze sa poata beneficia tari…

- OMS indeamna la amanarea vaccinarii cu a treia doza a vaccinului anti-Covid, pana in luna octombrie. Motivul, sprijinirea vaccinarii in țarile sarace OMS indeamna la amanarea vaccinarii cu a treia doza a vaccinului anti-Covid, pana in luna octombrie. Motivul, sprijinirea vaccinarii in țarile sarace…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca lumea se afla la inceputul unui nou val de infecții și decese provocate de COVID-19. Intr-un discurs adresat Comitetului Olimpic Internațional din Tokyo, Tedros a spus ca eșecul global in ceea ce privește…

- OMS lanseaza un nou avertisment. Directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus spune ca masurile de relaxare vor favoriza apariția și raspandirea noilor tulpini de Covid-19. De asmeenea, OMS mai atrage atenția ca vaccinarea anti-Covid este „depașita” de cazurile de imbolnarviri cu noile tulpini de coronavirus.…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus indemna vineri tarile sa renunte la vaccinarea copiilor si adolescentilor impotriva covid-19 si sa doneze dozele de vaccin sistemului Covax, pentru a fi redistribuite unor tari sarace,

- Organizația Mondiala a Sanatații a indemnat vineri țarile bogate sa iși reconsidere planurile de a vaccina copiii impotriva coronavirusului și sa doneze in schimb doze ale vaccinurilor anti-Covid schemei COVAX pentru ajutorarea țarilor mai sarace, relateaza Reuters . Directorul general al OMS, Tedros…