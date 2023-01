Stiri pe aceeasi tema

- Mi se pare cumva potrivit sa inchei anul 2022 cu recenzia succesorului unuia dintre telefoanele care mi-au placut cel mai mult in 2021, Xiaomi 11T Pro . Am laudat acel telefon cunoscuților, aici pe site, pe YouTube , și in orice context aparea in discuție, pentru ca mi se parea cu adevarat impresionant…

- In ultimele zile, ceața densa a acoperit mai multe regiuni din țara. In ciuda faptului ca mulți au dat vina pe poluare, altele sunt explicațiile fenomenului meteorologic. Specialiștii au dezvaluit ce se intampla, de fapt.

- Daca iarna aceasta ne-am confruntat cu o criza a gazelor, Agenția Internaționala a Energiei avertizeaza ca greu abia incepe. Mai exact, anul viitor ne putem confrunta cu cea mai mare criza din ultimii ani, și asta deoarece livrarile de gaze din Rusia catre Europa ar putea fi oprite complet.In același…

- De obicei, atunci cand te pregatești sa te deplasezi cu mașina, primul pas este sa pornești incalzirea. Cu toate ca este un lucru des intalnit in cazul șoferilor, specialiștii spun ca nu este tocmai bine și chiar au ajuns la concluzia ca acest pas nu mai este necesar.

- Date recente spun ca lumea a schimbat prefixul. Conform cercetarilor, am adaugat un miliard de oameni in doar 12 ani. Implicațiile pentru planeta, și pentru bunastarea noastra, depind de modul in care vom aborda schimbarile climatice. Oficial, acum sunt aproape 8 miliarde de oameni pe Pamant. Specialiștii…

- Cei mai mulți dintre noi știm ca pisicilor le este frica de apa. Specialiștii au venit cu un raspuns in acest sens. Acestea au o teama de necunoscut și nu se simt in siguranța in astfel de momente.

- Vremea in noiembrie. Meteorologii anunța temperaturi ridicate. Motivul acestor schimbari este faptul ca un anticiclon ajunge in Europa. Ca urmare a acestei situații, ANM ne precizeaza și ce temperaturi vom avea in Romania. Vremea in noiembrie. Specialiștii spun ca un anticiclon ajunge in Europa Scenariul…

- Atunci cand pui muraturile pentru iarna, gospodinele iți recomanda sa apelezi la cateva trucuri geniale, pentru ca legumele murate sa aiba un gust delicios. Așa le obții crocante și gustoase, iar tu te vei putea bucura de ele pentru mai multe luni. Motivul pentru care trebuie sa pui foi de vița de vie…