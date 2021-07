Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa provocarile geopolitice și de securitate, Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) au o noua misiune, aceea de a gasi un nou șef care sa-l succeada pe actualul secretar general, norvegianul Jens Stoltenberg, care iși termina mandatul in septembrie 2022.

- George Ogararu (41 de ani) nu va mai ocupa funcția de manager general la CSA Steaua. Fostul fundaș a fost „retrogradat” la grupele de copii și juniori ale clubului. Asociația Steliștilor 47, organizația non-profit care este alaturi de proiectul CSA Steaua, informeaza ca secția de fotbal va avea un…

- Summitul Formatului Bucuresti gazduit de presedinții Romaniei și Poloniei Noua lideri europeni din flancul estic al NATO au, de la aceasta ora, convorbiri în contextul evoluțiilor îngrijoratoare de securitate din regiunea Marii Negre. Summitul B9 este organizat de presedintele…

- Daniel Ortiz, fost coordonator al activitatii Business-to-Consumer (B2C) Iberia, Endesa X, a preluat la inceputul lunii mai functia de director general al Enel X Romania, companie dedicata dezvoltarii de produse inovatoare si solutii digitale pentru orase, case, industrii sau mobilitate electrica,…

- Presedintele SUA Joe Biden si secretarul de stat american Antony Blinken participa la Summitul Formatului Bucuresti (B9) gazduit luni de Klaus Iohannis, alaturi de presedintele Poloniei. Evenimentul, organizat la initiativa presedintelui Iohannis, se desfasoara cu prezenta în Capitala a presedintelui…

- Prezenta trupelor rusesti la granita cu Ucraina ramane semnificativa, conform evaluarilor SUA si ale NATO, a declarat joi secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg. ''Am remarcat o anumita reducere a numarului trupelor ruse, dar sunt in continuare zeci de mii. Si mai observam ca Rusia a mentinut…