Stiri pe aceeasi tema

- Irina Deaconescu și Cristi Manea sunt un cuplu extrem de adorat de pe rețelele de socializare, mai ales dupa ce au adus pe lume doua fetițe absolut adorabile. Cei doi și-au șocat fanii la botezul fiicei lor, dupa ce au anunțat ca s-au casatorit in secret. Irina Deaconescu a dezvaluit motivul pentru…

- Edy Mexicanu a anulat nunta cu puțin timp inainte de marele eveniment. De asemenea, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars, soția fiului lui Marian Mexicanu a marturisit ca a pierdut sarcina și a vorbit despre momentele triste prin care au trecut cand au aflat vestea.

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a marturisit din ce motiv nu face nunta cu logodnicul ei curand. De ce a luat aceasta decizie. S-a acomodat sau nu partenerul ei in Romania? Vedeta a dezvaluit totul despre viața de familie.

- Adina de la Heaven a fost ceruta in casatorie de Glance, tatal fetiței sale, dar a refuzat. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a explicat care este motivul pentru care nu vrea sa se casatoreasca cu iubitul ei.

- Flavia Mihașan a vorbit despre motivul real pentru care nu vrea sa auda de casatorie. Intr-un interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a spus de ce nu vrea sa ajunga in fața altarului, dar și cum i s-a schimbat viața de cand a devenit mamica.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Edy Mexicanu a oferit o prima reacție, dupa ce a aflat ca nu este invitat la petrecerea de nunta a tatalui sau. Marian Mexicanu s-a casatorit religios in secret cu aleasa inimii lui, Ana, in urma cu ceva timp.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Alex Velea a marturisit care este motivul pentru care a amanat nunta cu Antonia. Artistul a precizat și cand va purta iubita lui rochie de mireasa. Iata ce a declarat celebrul cantareț!