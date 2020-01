Stiri pe aceeasi tema

- Detalii terifiante in motivarea judecatorului care l-a condamnat la 30de ani de inchisoare pe autorul atacului de la mall-ul din Braila. In dimineatazilei in care a incercat sa omoare 9 oameni, Marius Valentin Parfenie (21 deani) i-a spus verișoarei sale ca „e foarte suparat, pentru ca nu mai suporta…

- Aeroportul Chisinau a devenit in aceste zile locul despartilor. Dupa ce au facut sarbatorile de iarna acasa, mii de moldoveni din diaspora si-au facut valiza si au plecat din nou la munca in strainatate.

- Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați barbați din showbiz-ul romanesc. Acesta este prezent de fiecare data cu multa energie pozitiva și niciodata nu spune nu niciunei provocari. Dupa un an in care a muncit din greu, vedeta urmeaza sa plece in vacanța.

- Senatorul Niculae Badalau, presedintele PSD Giurgiu, a declarat ca va respecta decizia colegilor sai din CExN in cazul in care va fi sanctionat pentru declaratiile facute la adresa diasporei si si-a cerut scuze tuturor romanilor plecati la munca in strainatate si familiilor acestora. "As incepe, din…

- Peste 1.500 de persoane au solicitat, in ultimii patru ani, locuri de munca in strainatate prin intermediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Botosani, se arata intr-un raport privind evolutia pietei muncii si rata somajului intocmit de AJOFM. Potrivit documentului citat, in…

- Durere din ce in ce mai mare in familia Anei Maria, tanara de 19 ani din Braila moarta la o luna dupa ce a nascut. Este prima zi fara ea acasa. Joi a fost condusa pe ultimul drum, iar astazi parinții și iubitul fetei se lovesc de cea mai frunta realitate: Ana nu mai este!

- Șefii Carierei Jilț Sud, acuzați ca vin sambetele și duminicile la lucru sa incaseze dublu pe ziua de munca, in timp ce minerilor li s-a transmis sa stea acasa. Ion Popescu pune tunurile pe conducatorii unitații miniere dupa ce, vineri dimineața, i-au anunțat pe angajatii carierei sa…

- Polițiștii clujeni susțin ca fata de 13 ani din Babuțiu, data disparuta duminica și care a fost gasita in noaptea de luni spre marți, nu prezenta urme vizibile de violența, iar conform primelor investigații aceasta ar fi lipsit de acasa pe fondul unei relații tensionate in familie, conform Mediafax.Citește…