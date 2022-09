Motivele pentru care românii aleg vara litoralul Mării Negre din Bulgaria Romanii aleg vara litoralul Marii Negre din Bulgaria, din ce in ce mai mult, fața de alte destinații turistice estivale consacrate ca Grecia și Turcia sau litoralul romanesc. Potrivit consultanților IRI Travel, principalul touroperator specializat atat pe litoralul bulgaresc, cat și pe cel romanesc, sezonul estival 2022 a marcat creșteri pentru toate destinațiile principale ale romanilor (litoralul romanesc, litoralul bulgaresc, Grecia și Turcia) fața de 2021 și chiar și fața de 2019. Rezervarile au inceput in forța, in sistemul early booking, in ianuarie și prima parte a lunii februarie, au scazut… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

