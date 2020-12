Motive pentru care bananele pot fi considerate un superaliment Bananele sunt unele dintre cele mai hranitoare fructe. Acestea au capacitatea de a echilibra rapid nutrienții din organism și de a ameliora anumite afecțiuni. Sunt recomandate deseori persoanelor in convalescența sau dupa efortul fizic. De asemenea, sunt alt doilea cel mai consumat fruct in intreaga lume, dupa mere. Pot fi considerate un superaliment. Bananele sunt apreciate de medici fiindca au o formula cremoasa, ușor de mancat chiar și de persoanele cu dificultați de mestecare sau inghițire, sunt la fel de hranitoare ca un sendviș de aceleași dimensiuni și pot inlocui cu succes un supliment… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sa nu uitam ca ceea ce mancam influențeaza in mare masura capacitatea noastra de concentrare, dar chiar și starea emoționala. Exista, așadar, o serie de alimente care pot sa imbunatațeasca, prin consumul lor, funcțiile creierului, a declarat nutriționistul Lygia Alexandrescu, azi, la Antena 3. Alimentele…

- Ideea de post implica, in primul rand, echilibru și diversitate, nu chin, infometare și alimente fara gust, este de parere nutriționistul Carmen Țenescu. Potrivit specialistului, incepand din 15 noiembrie, cei care vor sa respecte Postul Craciunului e bine sa pastreze in meniu alimente suficiente, pentru…

- Spitalul Judetean Ploiesti a devenit locul groazei pentru pacienti. Experienta terifianta prin care ar fi trecut un bolnav internat aici vine sa sustina acest lucru. Totul a fost dezvaluit de o cititoare care a povestit ce i s-a intamplat tatalui sau in acest spital ce pare sa semene tot mai mult cu…

- In ultima vreme, in contextul exploziei numarului de cazuri de COVID-19 , tot mai mulți experți in sanatate recomanda, pentru intarirea imunitații, supolimente cu vitamina C și vitamina D. Dar oare cat de mult ne ajuta aceste doua vitamine? Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești…

- Industria hoteliera pierde peste 1 miliard de euro si industria ospitalitatii peste 3 miliarde de euro in 2020 fata de anul 2019, din cauza coronavirusului și a masurilor luate pentru combaterea acestuia, susțin reprezentanții Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR). Orban știe! Cine…

- Nutritionistul Mihaela Bilic atrage atentia asupra administrarii vitaminei D, care in exces poate provoca dezechilibre in organism, informeaza adevarul.ro . Medicul nutritionist Mihaela Bilic atrage atentia asupra administrarii de vitamin, intr-o perioada in care foarte multe personae recurg la aceasta…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar București recomanda ca orele online sa se micșoreze ca durata de timp, in condițiile in care capacitatea de concentrare este alta in fața unui ecran, decat la clasa, scrie Edupedu.„La nivelul unitaților de invațamant se iau deciziile temporare de modificare a timpului…

- Medicul Catalin Cirstoneanu sustine ca nutritia reprezinta un factor important pentru imbunatatirea imunitatii copiilor. Acesta recomanda adaugarea in alimentatie a suplimentelor care ne lipsesc in mod nativ. "Vorbim despre compusi care ne lipsesc in mod cronic si pe care putem sa-i luam…