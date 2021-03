Camera Deputatilor a respins motiunea simpla a PSD impotriva ministrului Adrian Oros. Moțiunea a picat miercuri in Parlament, cu 115 de voturi „pentru”, 166 voturi „contra” și zero abtineri. Este a treia motiune simpla a social-democratilor respinsa in aceasta sesiune parlamentara. Surpriza! Printre semnatari se regasesc și nume din coaliția de guvernare: Adrian Dranca- USR, […] The post Moțiunea PSD impotriva ministrului Agriculturii a fost respinsa. Cine sunt “tradatorii” care votat “pentru” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .