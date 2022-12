„Moşul” a închis anul 2022 pe Hipodrom Hipodromul Ploiesti a gazduit ultima reuniune hipica din acest an, una dedicata exclusiv trapului si organizata de CSM Ploiesti, prin Complex Hipodrom, in parteneriat cu Federatia Romana de Trap si Jockey Club Roman. Chiar daca au fost patru curse interesante in program, principalul moment al zilei am putea spune ca a fost vizita lui Mos Craciun, pe care toti copiii l-au intampinat cu bucurie, asteptand sa primeasca de la el darurile dulci pregatite. „Mosul” a avut cate un cadou pentru fiecare, fiind „rasplatit” de cei mai… curajosi dintre cei mici cu poezii, recitate, bineinteles, cu emotie.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

