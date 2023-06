Alexandra, moștenitoarea mogului Liviu Dragnea, este protagonista unui nou scurt metraj, coproducție filmata in Belgia și Olanda. In ”Magdalena”, film in regia lui Quinn van der Priem, Alexandra Dragnea apare alaturi de iubitul sau, solistul Alex Mațaev, basarabeanul care s-a lansat in Romania in urma cu 10 ani, la popularul concurs de talente X-Factor, și a ajuns pana in finala. Este cel de-al doilea film in care joaca fiica fostului lider al PSD Alexandra Dragnea (27 ani), absolventya a Lee Srasberg Theatre& Film Institute din Los Angeles, dupa ”Dream World”, o producție independent olandeza.…