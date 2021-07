Stiri pe aceeasi tema

- Invitat special la eveniment a fost italianul Al Bano! Acesta a fost cadoul facut de miliardar soției sale pentru ca numele pe care il poarta, Romina, a fost inspirat de la soția și partenera de scena a lui Al Bano. Nunta celebrata cu ceremonia civila a avut loc impreuna cu un alt cuplu al unei prietene…

- Miliardarul Piero Ferrari s-a casatorit cu o romanca. Romina Gingasu este cea care i-a devenit sotie fiului nelegitim al lui Enzo Ferrari, dupa o poveste de dragoste inceputa inca din 2016. Nunta a fost o surpriza chiar si pentru invitati.

- O noua moarte subita post vaccinare apare la scurt timp dupa un alt deces survenit in Italia, in urma cu cateva zile. De aceasta data este vorba despre o romanca, ingrijitoare in Italia, care s-a vaccinat cu o doza AstraZeneca. La șapte ore distanța, femeia a inceput sa se simta rau, iar ulterior a…

- Femeia traiește mai mult ascunsa și cu teama ca va fi gasita in orice clipa. Coșmarul a inceput, dupa ce romanca a fost batuta cu salbaticie de doi frați, cei pe care i-a trimis la inchisoare.S-a intamplat in barul unde femeia lucra. Dupa ce a scapat din mainile lor, romanca a mers la poliție și i-a…

- O romanca este iubita lui Piero Ferrari, patronul celebrului concern italian. Romina este angajata la compania producatoare de avioane „Bombardier”, unde vinde avioane celor mai bogați oameni ai lumii. Intr-una din zile, Piero a facut o vizita la compana de avioane. Fiind un potențial cumparator de…

- Daniela Bruma, o asistenta din Padova, a devenit eroina pe o plaja din, Italia. Femeia a intervenit prompt atunci cand tatal unui baiețel in varsta de doar 10 ani a adus la mal trupul copilului care fusese inghițit de valuri intr-un moment de neatenție.Asistenta i-a facut baiatului masaj cardiac timp…

- O badanta romanca din Siena a fost arestata dupa ce a batut cu bestialitate cuplul de batrani de care avea grija. Mai mult decat atat, romanca a sarit sa se bata și cu polițiștii chemați sa intervina. Romanca lucra ca ingrijitoare la casa batranilor din Siena de aproximativ o luna. Vecinii au marturisit…

- O romanca din Hunedoara care zbura in Italia de pe Aeroportul Cluj a fost nevoita sa renunte la o parte din porodusele cu care si-a burdusit geamantanul din cauza ca a depasit limita de kilograme.