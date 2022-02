Purtatorul de cuvant al USR, Ionuț Moșteanu, a anunțat, luni, ca partidul sau va incepe strangerea de semnaturi pentru demiterea primarului din Mogoșoia. ”Luptam impotriva mafiei imobiliare și faraonilor imobiliari”, a declarat Moșteanu, care a amintit cazul consilieri USR din Mogoșoaia care a fost agresata de consilieri PNL. Primarul din Mogoșoaia, Paul Nicu Precup (PNL) este acuzat din cauza afacerii imobiliare ”Sectorul Zero”, care prevede exproprierea in condiții considerate dezantajoase a unor suprafețe de teren agricol și construirea unui oraș de la zero cu 80 de mii de locuitori. (Detalii …