Stiri pe aceeasi tema

- In prima sambata din luna noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta și sub denumirea de Sambata morților sau Moșii de toamna. In 2022, Moșii de Toamna sunt in prima sambata din noiembrie, astfel ca tradițiile inchinate acestei zile…

- Sfanta Cuvioasa Parascheva este sarbatorita in fiecare an pe 14 octombrie, sarbatoarea mai este supranumita in credința popular drept „Vinerea Mare de Toamna” sau „Vinerea celor 12 vineri”. In fiecare an, la 14 octombrie, Biserica Ortodoxa de pretutindeni praznuiește pe Cuvioasa Maica Parascheva.…

- Toamna a venit, iar plantele sunt acum mai fericite ca niciodata, asta pentru ca au scapat de canicula din timpul verii. Florile sunt o minunație a naturii de care ar trebui sa ne bucuram cu toții. Ele nu doar ca aduc un aspect placut casei sau curții, dar atrag si norocul, dragostea și sanatatea in…

- Toamna se numara… nu doar bobocii, ci și reducerile la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia‟ Focșani. De saptamana aceasta, „se pun in vanzare 35 de pachete cu reducere‟, așa ca „nu ratați promoția toamnei!‟. Cu doar 100 de lei puteți vedea doua spectacole, este vorba de „Care pe care?‟, o comedie…

- Modificarile merg mai profund de atat, chiar și sistemul imunitar fiind influențat negativ, motiv pentru care racelile și virozele sunt curente la aceste persoane. Zilele de toamna și-au intrat de ceva timp in drepturi, iar trecerea de la un anotimp la altul este insesizabila pentru majoritatea, insa…

- De la necesitate la motiv de mandrie, de la moștenire culinara la confirmarea apartenenței de grup, proviziile de toamna ale romanilor sunt un obicei vechi de secole, care nu se va sfarși prea curand.

- Vremea din aceasta prima luna de toamna se anunța a fi oscilanta, cu zile calde, dar și cu episoade in care temperaturile vor scadea simțitor. Ba chiar e posibil sa apara deja și primele ninsori, deși iarna, calendaristic cel puțin, e inca departe. Dupa un scurt val de caldura la finalul acestei saptamani,…

- Moșii de toamna 2022 sau Sambata Morților este o zi importanta pentru credincioșii creștini, fiind ziua de pomenire a celor care nu mai sunt printre noi. De Moșii de toamna sunt legate multe tradiții, dar și multe superstiții. Cand sunt Moșii de toamna 2022In prima sambata din luna noiembrie, Biserica…