Stiri pe aceeasi tema

- Moșii de toamna pica anul acesta pe data de 30 octombrie. Biserica Ortodoxa a randuit ca de Sambata Morților sa se faca pomenirea tutoror celor care au trecut la ceruri. Afla pe a1.ro care sunt tradițiile și superstițiile in aceasta sfanta zi.

- Romania in realitate The post Romania in realitate, invitata ELENA CALISTRU appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Romania in realitate, invitata ELENA CALISTRU Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile germane au revizuit conditiile de intrare in Republica Federala Germania, in contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit informatiilor comunicate public de catre autoritatile germane, noile conditii au intrat in vigoare la data de 3 octombrie…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) pune in circulație, in aceasta toamna, o noua bancnota, de 20 de lei, pe care va aparea chipul Ecaterinei Teodoroiu. Aceasta bancnota ar fi trebuit sa fie lansata anul trecut, dar evenimentul a fost amanat pentru 2021. Bancnota de 20 de lei ar fi trebuit sa fie lansata…

- Cei mai pretențioși dintre noi aleg sa plece in vacanța atunci cand toata lumea se intoarce. Astfel, șoșelele vor fi mai libere, stațiunile mai puțin aglomerate și te poți bucura in liniște de natura. Afla care sunt cele zece locuri din Romania pe care le poți vizita toamna. Toamna poți vizita aceste…

- Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta ca "Sfanta Maria Mica", marcheaza hotarul astronomic dintre vara si toamna. De asemenea, sarbatoarea anunta inceputul unor activitati specifice, precum culegerea unor plante si fructe tamaduitoare, batutul nucilor, culesul viilor, semanatul graului, orzului si secarei…

- Este vorba de ediția a 7-a a evenimentului „Champions United" , parte a programului „Creatori de viitor" al Asociației 11even, care va avea loc la Cluj-Napoca, in perioada 26-31 august. 50 de liceeni cu performanțe deosebite in educație, arte, publicistica sau sport vor incerca sa genereze idei de proiecte…

- Traian Rares Tus este elev in clasa a X-a la Colegiul National „Gheorghe Sincai” Baia Mare si va reprezenta Romania la doua olimpiade internationale in aceasta toamna. In urma desfasurarii probelor de baraj, a fost selectionat pentru a face parte din lotul Romaniei pentru Olimpiada Internationala de…