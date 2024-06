Scumpiri la benzină și motorină de la 1 iulie. Cât va crește prețul pe litru Noi scumpiri la pompa: de la 1 iulie, prețul benzinei și motorinei va crește cu cel puțin 40 de bani pe litru. Motivul este o noua majorare a accizei la carburanți cu 50%. Aceasta scumpire vine dupa ce, la 1 ianuarie, acciza a fost deja majorata, iar carburanții s-au scumpit cu peste 20 de bani […] The post Scumpiri la benzina și motorina de la 1 iulie. Cat va crește prețul pe litru appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noi scumpiri la pompa. Benzina și motorina vor costa mai mult cu cel puțin 40 de bani pe litru de la 1 iulie. Motivul: acciza la carburanți va crește din nou cu 50%. Scumpirea vine dupa ce, la 1 ianuarie acciza a fost și atunci majorata, iar carburanții s-au scumpit cu mai bine de 20 de bani pe litru.

- Petrom, liderul pieței carburanților din Romania, a ieftinit miercuri dimineața benzina standard cu 4 bani pe litru și a menținut neschimbat prețul motorinei. Dupa aceasta modificare, benzina este in continuare mai scumpa decat motorina, insa diferența s-a redus de la 7 bani pe litru, cat era sambata,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a afișat noile prețuri la carburanți pentru maine, 3 mai. Astfel, prețul benzinei se ieftinește cu 15 bani, dupa valul de scumpiri constante. Și motorina va fi mai ieftina.

- Pretul motorinei a continuat sa scada, astfel ca in Capitala aceasta a ajuns sa coste mai putin decat benzina. Potrivit aplicatiei Monitorul Preturilor, lansata de Consiliul Concurentei, in aceasta dimineata, un litru de benzina si de motorina standard porneste de la 7 lei si 32 de bani. In schimb,…

- Prețul motorinei este mai mic decat al benzinei pentru prima oara, in acest an, o situație cu care nu ne-am mai intalnit de 11 luni. Bucuria nu va ține mult, insa, pentru ca de la 1 iulie, vor crește accizele. La Petrom, liderul pieței carburanților din Romania, prețul motorinei era sambata dimineața…

- Benzina continua sa se scumpeasca. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța noile prețuri la carburanți pentru ziua de maine, 18 aprilie. Astfel, pentru un litru de benzina, șoferii vor plati cu 6 bani mai mult, iar pentru unul de motorina - cu 4 banuți mai puțin.

- Benzina se scumpeste din nou, pentru a doua zi la rand, iar pretul motorinei creste si el. Cea mai ieftina benzina standard costa miercuri 7,05 lei litrul, fata de 7,03 cat era marti, si se gaseste la o statie Petrom din Bucuresti, str. Dr. Herescu Petre nr. 2A, sector 5. La restul stațiilor din Capitala, benzina…

- Pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 5,1% in ultimele 30 de zile, in timp ce pretul mediu pentru un litru de motorina a crescut cu 3,2%. In Bucuresti, un litru de benzina standard se vinde cu preturi cuprinse intre 7,10 lei si 7,24 lei, iar un litru de motorina standard costa la pompa…