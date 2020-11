Stiri pe aceeasi tema

- O nava de razboi ruseasca a interceptat marți un distrugator american in apele teritoriale din Pacific ale Rusiei, pe care l-a alungat, a anuțat ministrul rus al Apararii, potrivit The Moscow Times. Flota americana din Pacific a declarat ca nu recunoaște zona respectiva ca aparținand Rusiei.

- Administratia de la Beijing a avertizat, luni, ca va avea "reactii legitime" fata de o vizita a unui oficial militar american in Taiwan, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX. Conform unor surse, contraamiralul Michael Studeman, comandantul Diviziei de informatii a Flotei militare…

- Incidentul i-a obligat pe șefii Flotei din Pacific a Marinei Rusești sa dea explicații, ei susținând ca nu exista alta soluție în afara uciderii animalelor.Citește integral pe Digi24.ro

- Scott Atlas, unul dintre consilierii pe probleme de sanatate și coronavirus de la Casa Alba, și-a cerut scuze pentru ca a dat un interviu postului RT, postul de propaganda al Kremlinului. El a afirmat ca nu știa ca postul era inregistrat ca agent strain in Statele Unite, conform Reuters, citat de Agerpres.

- Statele Unite ale Americii au salutat marti noua propunere a Rusiei pentru prelungirea cu un an a tratatului de dezarmare Noul START, propunere ce pare sa fie la unison cu pozitia americana, si s-au declarat gata pentru o intrevedere imediata pentru a finaliza un acord, informeaza AFP, Reuters si…

- Administratia Donald Trump a respins propunerea presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, de prelungire automata cu un an, in contextul impasului negocierilor, a Noului Tratat pentru Reducerea Armamentului Strategic (Noul START), relateaza agentia Associated Press."Reactia presedintelui Putin…

- Federatia de haltere din Statele Unite (USAW) a condamnat inlocuirea "scandaloasa" a presedintei interimare a federatiei internationale de profil (IWF), americanca Ursula Garza Papandrea, si a avertizat ca viitorul acestui sport este in pericol, transmite Reuters. De asemenea, Federatia…