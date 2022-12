Stiri pe aceeasi tema

- Federația Rusa menționeaza apasat Romania printre furnizorii principali de arme in razboiul din Ucraina, pe care-i acuza de relungirea conflictului militar.„Occidentul intensifica ajutorul militar pentru Ucraina, SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania aducand cea mai mare contribuție in ceea ce priveste…

- Occidentul intensifica ajutorul militar pentru Ucraina, SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania aducand cea mai mare contribuție in ceea ce priveste livrarea de arme Kievului, a declarat, joi, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, primul adjunct al ministrului rus al apararii, Valeri…

- De 1 decembrie amabasada Rusiei la Bucuresti a transmis un mesaj pe contul sau oficial de Facebook prin care a transmis romanilor ca: „Personalul Ambasadei Federatiei Ruse ii felicita pe cetatenii Romaniei de Ziua Nationala! LA MULTI ANI!".Alaturi de acest mesaj, Ambasada Rusiei a atasat o imagine cu…

- Razboiul din Ucraina a oferit o oportunitate unica pentru industria de armament din Europa de Est, potrivit mai multor oficiali guvernamentali și din industrie care au vorbit pentru Reuters. Statele din regiune au considerat inarmarea Ucrainei drept o obligație de securitate regionala și au facut comenzi…

- Franta lucreaza la o ruta terestra care ar permite Ucrainei sa isi exporte produsele agricole, prin Romania sau Polonia, in locul exporturilor prin Marea Neagra care au devenit imposibile dupa retragerea Rusiei din acordul international negociat sub egida ONU, a anuntat, luni, ministrul francez al Agriculturii,…

- "Occidentul a facut cațiva pași catre escaladare și incearca mereu sa escaladeze. Nu e nimic nou acolo. Ei alimenteaza razboiul din Ucraina, organizeaza politicieni in jurul Taiwanului, destabilizand piețele mondiale de alimente și energie”, au fost cuvintele liderului de la Kremlin rostite in primul…

- "Occidentul a facut cațiva pași catre escaladare și incearca mereu sa escaladeze. Nu e nimic nou acolo. Ei alimenteaza razboiul din Ucraina, organizeaza politicieni in jurul Taiwanului, destabilizand piețele mondiale de alimente și energie”, au fost cuvintele liderului de la Kremlin rostite in primul…

- Agentiile de informatii americane cred ca anumiti membri ai Guvernului ucrainean au autorizat atacul in care o masina a explodat langa Moscova in august, soldandu-se cu decesul Dariei Dughina, fiica unui proeminent nationalist rus, relateaza The New York Times. Oficialii citați spun ca Statele Unite…