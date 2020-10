Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, le-a recomandat, marți, concetațenilor sai sa munceasca de la domiciliu, daca au aceasta posibilitate, și a solicitat inchiderea mai devreme a barurilor și a restaurant...

- 74% dintre adulții din 27 de țari de pe glob sunt dispuși sa se imunizeze impotriva noului coronavirus, arata un studiu realizat de Ipsos, la comanda Forumului Economic Mondial.Potrivit studiului, efectuat pe 20.000 de persoane de pana la 74 de ani, chinezii și brazilienii sunt cei mai dispuși sa se…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat, miercuri, ca au inceput testarea vaccinului rus impotriva noului coronavirus pe 40.000 de locuitori ai capitalei, potrivit AFP. „Primii participanți au fost vaccinați...

- Rusia a reusit sa devina prima tara din lume care inregistreaza un vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat marti presedintele rus Vladimir Putin, afirmand ca una din fiicele sale si l-a injectat, potrivit Reuters, EFE si AFP. 'In aceasta dimineata, un vaccin impotriva noului…

- In comuna suceveana Straja au fost dispuse noi masuri de protecție sanitara, pentru prevenirea și limitarea raspandirii COVID-19. Asta, in condițiile in care pe teritoriul localitații, rata de infectare este de 3,05 la mia de oameni. Printre altele, zilnic se va realiza dezinfecția zonelor aglomerate,…

- Rusia a dat asigurari, luni, ca va putea produce sute de mii de doze de vaccinuri impotriva noului coronavirus pe luna și „cateva milioane” de la inceputul anului viitor, potrivit AFP. „Conform...

- Controale ale polițiștilor impreuna cu colegii din MAI, in județul Timiș. Oamenii legii au verificat zonele aglomerate pentru a vedea daca sunt respectate regulile de prevenire a raspandirii noului coronavirus. Au fost aplicate sancțiuni.

- Ambasadorul Rusiei in Regatul Unit a respins, intr-un interviu care va fi difuzat duminica, implicarea Moscovei in atacuri ale hackerilor vizand sustragerea cercetarilor despre crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Aceste acuzatii, formulate de Londra,…