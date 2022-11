Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia rusa denunta vineri rezolutia prin care Parlamentul European (PE) a calificat saptamana aceasta Rusia drept un "stat care promoveaza terorismul" si apreciaza ca aceasta decizie "nu are nimic a face" cu lupta impotriva terorismului, relateaza AFP. "Aceasta actiune inamicala face parte dintr-o…

- Rusia a anuntat luni ca interzice intrarea pe teritoriul sau a inca 100 de cetateni canadieni, printre care actorul americano-canadian Jim Carrey si scriitoarea Margaret Atwood, ca raspuns la sanctiunile impuse de Canada Moscovei in luna octombrie, care au vizat jurnalisti si actori rusi, relateaza…

- Senatori americani democrați și republicani au introdus miercuri un proiect de lege care ar desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului, o eticheta solicitata de Ucraina, dar careia i se opune administrația președintelui Joe Biden. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul de Externe al Romaniei precizeaza faptul ca declararea ca ”persona non grata” a unui oficial roman din cadrul Ambasadei Romaniei la Moscova este doar o masura venita in oglina cu sancțiunea similara impusa de Romania unui oficial rus, in luna august a acestui an. Fii la curent cu…

- Ministerul rus de Externe a acuzat marti SUA ca au alimentat criza gazului din Europa impingandu-i pe liderii europeni spre pasul "sinucigas" de a reduce cooperarea economica si energetica cu Moscova, potrivit Reuters.

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca Rusia nu ar trebui sa fie desemnata drept stat sponsor al terorismului, o eticheta pe care Ucraina a facut presiuni in contextul invaziei rusești in curs, in timp ce Moscova a avertizat ca aceasta ar rupe legaturile dintre SUA și Rusia, informeaza…