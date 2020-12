Vladimir Jirinovski, deputat in Duma de Stat si lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), a declarat recent la televiziunea publica rusa Rossia-1 ca, daca autoritatile Republicii Moldova vor incerca sa puna in aplicare retragerea trupelor ruse din Transnistria, contingentul rusesc nu va fi retras, ci se va dubla sau chiar tripla, amenintand totodata Chisinaul cu o "baie de sange", relateaza marti Deschide.md. Atacul lui Jirinovski, cunoscut pentru limbajul sau putin diplomatic, survine dupa ce Kremlinul si Ministerul rus de Externe au reactionat in mod dur la o declaratie…