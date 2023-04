Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate ‘probabil’ de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei afirma, in rezumatul de seara, ca trupele rusesti au parasit localitatea Nova Kahovka, transmite BBC. Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de rusi in regiunea Herson, a negat informatia: „Toti militarii rusi din Nova Kahovka, precum si din alte localitati…

- Marina rusa a anunțat ca a respins cu succes un atac cu drone asupra portului Sevastopol din Crimeea, principala baza a Flotei ruse din Marea Neagra, teritoriu anexat ilegal de Rusia in 2014. Intre timp, Statele Unite au decis sa furnizeze Ucrainei 31 de tancuri Abrams M1-A1 in locul celor mai noi M1-A2,…

- Miercuri, ministrul apararii rus, Serghei Șoigu, a anunțat ca prevede in anul 2023 modernizarea apararii antiaeriene a capitalei Moscova, in contextul in care atacurile ucrainene cu drone vizand teritoriul rusesc se inmultesc, transmite AFP. Potrivit acestuia, doua noi unitati ale apararii antiaeriene…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, le-a oferit distinctii militare de stat pilotilor care au fost implicati in incidentul din Marea Neagra cu drona americana MQ-9 Reaper, a anuntat serviciul de presa al ministerului, citat de agentia rusa RIA Novosti . ”Ministrul rus al apararii, generalul de…

- ​Locuitorii de pe coasta de sud a Crimeei au raportat luni un „mic cutremur”, a anunțat Oleg Kriucikov, consilier al guvernatorului instalat de ruși in regiune, veste care a provocat rapid ingrijorare in Rusia. „Locuitorii de pe coasta de sud a Crimeei raporteaza un cutremur. Așteptam informații oficiale…

- Rusia isi consolideaza si isi extinde pozitiile in zonele ocupate in Ucraina, a anuntat luni, 13 februarie, Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ cotidian, transmite DPA. Evaluarea serviciilor de informatii britanice arata ca fortele ruse ”probabil si-au intarit fortificatiile defensive”…