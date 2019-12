Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai așteptate momente de peste an de catre copiii salariaților Spitalului Județean din Baia Mare a sosit azi, 20 decembrie, odata cu venirea lui Moș Craciun. Ajutat de unul dintre renii sai de nadejde, Moșul a avut grija sa scoata din sacul plin de daruri, cate un pachet pentru fiecare…

- GENEROZITATE… Elevii si profesorii Liceului “Stefan Procopiu” s-au transformat in Mos Craciun si au facut o mare bucurie copiilor de la Scoala Toporasti, comuna Pungesti: intr-una din zile i-au vizitat, le-au oferit cadouri si au interactionat cu acestia. “Bucuria de a darui o traim in fiecare an in…

- Datorita generozitatii donatorilor, vom extinde Campania de Craciun si la cei 37 de copii de gimnaziu de la Scoala din Alexeni, numarul total al copiilor care vor primi daruri de la Mosul cel bun fiind de 155. De asemenea, pe langa ghetutele, caciulitele, manusile si fularele mult asteptate, toti cei…

- Moșul vine la toți copiii din Baia Mare. Acțiunea demarata de primarul Catalin Cherecheș aduce și anul acesta daruri pentru peste 10.000 de preșcolari și școlari. Și anul acesta primarul Catalin Cherecheș continua, alaturi de Moș Craciun, sa aduca bucurie pe chipurile copiilor din Baia Mare. Astfel,…

- Și anul acesta primarul Catalin Cherecheș continua, alaturi de Moș Craciun, sa aduca bucurie pe chipurile copiilor din Baia Mare. Astfel, in perioada 9 -20 decembrie, nu mai puțin de 10.000 de pachete cu jocuri educative vor fi imparțite micuților din creșe și gradinițe, dar și invațaceilor din clasele…

- Deoarece mai multi parinti, bunici si copiii ne-au adresat intrebari vis-a-vis de autobuzul lui Mos Craciun, trebuie sa va spunem ca in aceste momente se lucreaza la el. Traditia va fi pastrata, ca in fiecare an, iar copiii se vor putea bucura de o plimbare frumoasa alaturi de Mos Craciun si craciunitele…

- Copiii internati la secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Satu Mare au avut parte de o surpriza de proportii in aceasta seara. Moș Nicolae a venit sa le aduca micutilor daruri, insa nu oricum, ci pe fereastra. Moșul a coborat de pe acoperisul institutiei medicale si i-a salutat pe copii…

- Sorina Pintea, fost ministru al Sanatații in Guvernul PSD și manager al Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a fost prezenta la conferința de presa organizata la sediul PSD Maramureș unde a subliniat faptul ca este membru al Partidului Social-Democrat și este mandra de acest…