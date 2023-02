Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie festivalul Massif, iar organizatorii au inceput pregatirile in Poiana. Virgin Radio Romania este partener media oficial! Brașov pentru cel mai nou și așteptat eveniment al iernii. Prima ediție Massif va avea loc intre 3 și 5 martie 2023, iar echipa aduce in premiera o producție speciala…

- Marea noastra gimnasta Larisa Iordache s- a retras anul trecut din prodigioasa activitate sportiva. Cvatrupla medaliata olimpica, dar și mondiala și europeana (de 12 ori), sportiva pe care o vedeți zilele acestea la Antena 1, in aventura America Express, incaseaza meritoriu o renta viagera de la statul…

- Unul dintre cei mai doriți DJ din line-up-ul de festival, DIMITRIVEGAS, vine pe scena principala a primei ediții a festivalului Massif, care va avea loc in perioada 3-5 martie in Poiana Brașov. In premiera pentru scena unui festival din Romania este faptul ca in deschiderea show-ului sau va mixa soția…

- Filmul „Teambuilding” a imparțit intreaga țara in doua: unii spun ca e un film bun, alții spun ca e un film mai puțin bun. Silviu Andrei a luat decizia corecta, a pus mana pe telefon și l-a sunat pe unicul Floriiiiiiiiiin Calinescu! Luni seara, celebrul om de televiziune a postat un comentariu pe pagina…

- Creatorii UNTOLD Universe vin cu opțiuni de cazare pentru fanii celor 3 mari festivaluri de muzica pe care le organizeaza: Massif - in Poiana Brașov, intre 3 și 5 martie, Neversea - in Constanța, intre 6 și 9 iulie, și UNTOLD - in Cluj-Napoca, intre 3 și 6 august.Cei care inca nu și-au luat cazare,…

- Fanii Massif se pot caza in aceleași hoteluri cu headlinerii festivalului, vedetele și influencerii care vor participa la cel mai nou și așteptat concept de divertisment de la munte, din Romania și din Europa. Pe langa artiști și celebritați, la aceste unitați de cazare, Ana Hotels Sport and Spa, Ana…