Stiri pe aceeasi tema

- Un instalator a fost gasit mort, joi seara, la Braila, intr-un camin de apa calda pe care il repara. Deocamdata nu se știe daca instalatorului i s-a facut rau sau a cazut in caminul de apa, anunța MEDIAFAX. Potrivit ISU Braila, instalatorul a fost chemat de proprietarul unei locuințe de pe…

- Conștienta de faptul ca nu poate schimba fața Campulungului in doar cateva luni și in perioada de pandemie, primarița municipiului muscelean a inceput cu lucrurile marunte. Deocamdata nu are ce sa-i faca bulevardului distrus de Liviu Țaroiu in campania electorala, dar poate evita sa mai picure in podul…

- In urma dezvaluirilor facute in exclusivitate la Realitatea Sportiva, ministrul Finanțelor Publice, Sorin Cițu, a dispus controale la Federația Romana de Fotbal! In urma marturisirilor facute de diferiți oameni din fotbalul romanesc la Realitatea Sportiva, conform carora la Federația Romana de Fotbal…

- BILANT CORONAVIRUS 4 NOIEMBRIE. Pana astazi, 4 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 267.088 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).186.260 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare,…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Braila, Viorel Botea, a declarat, pentru AGERPRES, ca, deocamdata, nu va propune in Comandamentul Judetean pentru Situatii de Urgenta inchiderea scolilor din judet si trecerea procesului de predare/invatare in sistem online, pe fondul cresterii numarului…

- Șase angajați ai Direcției de Sanatate Publica (DSP) Braila s-au infectat cu virusul SARS CoV-2, iar autoritațile au declarat focar de COVID-19. Unul dintre cei infectați este directorul DSP, iar activitatea instituției este afectata. Saptamana trecuta trei salariați de la DPS Braila au aflat ca s-au…

- Eșalonul trei a pornit la drum dupa o pauza de o jumatate de an și, parca, ”dorul” de fotbal acopera deocamdata… lipsurile momentului! Se joaca fara spectatori, echipele trec peste cazurile de coronavirus pe care le au, pentru a forța revenirea la o oarecare normalitate, condițiile oferite sunt tot…

- Autoritatile din Braila au anuntat, luni, ca 44 de persoane de la caminul de batrani din Faurei au fost confirmate cu infectie cu coronavirus, fiind unul dintre cele mai mari focare de boala din acest judet, anunța news.ro.Potrivit subprefectului de Braila, Simona Draghincescu, 44 de cazuri…