Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan și-a speriat fanii din mediul online de moarte! Contesa, așa cum este cunoscuta pe Instagram, a ajuns de urgența la spital. Ce s-a intamplat cu vedeta și cum a reușit sa treaca peste accident? Ana Morodan, accident foarte grav Ana Morodan trece printr-un moment extrem de neplacut. Cunoscuta…

- Ana Morodan a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare pe patul de spital, cu mana in ghips. Contesa Digitala le-a spus internauților ce a pațit, in stilu-i caracteristic. „Mi-am pierdut eu puțin din volumul degetului, dar volumul genelor nu a fost niciodata mai amplu și mai satisfacator.…

- Ana Morodan nu trece printr-o perioada tocmai placuta. Celebra bloggerița a suferit, se pare, un incident destul de serios, care a lasat-o fara jumatate de deget. Așa a ajuns blonda pe patul de spital, cu mana și cu degetul in ghips. Dar asta nu a impiedicat-o sa fie la fel de cocheta și de eccentrica,…

- Sunt clipe emoționante pentru Augustin Viziru. Deja bucurandu-se de succes in plan profesional, actorul a anunțat, recent, ca se va focusa in urmatoarea perioada pe viața de familie. Tot atunci a dezvaluit și ca va deveni tata și ca urmeaza sa se casatoreasca cu femeia care va aduce pe lume primul lor…

- Adevarata cauza a dispariției dinozaurilor ar fi fost cauzata de caderea unui meteorit uriaș, decat de activitatea vulcanica. De aceasta parere sunt savanții de la Universitatea Yale din Statele Unite.

- Regizorul Martin Scorsese a dezvaluit faptul ca cel mai recent film al sau, ''The Irishman'', nu ar fi fost realizat fara Netflix, informeaza Press Association. Renumitul cineast a filmat din nou cu Robert De Niro si cu Joe Pesci in cadrul acestei epopei cu gangsteri si…

- Omenirea a fost dintotdeauna fascinata de misterele din Biblie și s-a intrebat cand va veni sfarșitul lumii și cum va arata Apocalipsa. Conform unui preot decedat de curand, sfarșitul lumii va incepe in cațiva ani!

- Legendarul Mike Tyson (53 de ani) afirma ca mentorul sau Cus D'Amato e singurul om de care i-a fost frica in momentele de maxim ale carierei. «» Tyson, unul dintre cei mai mari boxeri din istorie, era recunoscut pentru curajul cu care se avanta in lupta. Totuși, marele campion Tyson a marturisit in…