Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au bifat prima apariție impreuna, ca un cuplu, de cand au devenit parinți. Au participat la un eveniment prezentat de Catalin Maruța și Ilinca Vandici. Ieri seara, la Palatul Regal din București a avut loc un eveniment organizat de o cunoscuta casa de bijuterii.…

- Cum au petrecut vedetele Ziua Copilului in parcul Miramagica Herastrau Simona Patruleasa, Amalia Enache, Elena Ionescu, Giulia Nahmany, Ela Craciun, Adina Halas, Andreea Perju, Oana Roman, Iuliana Marciuc, Diana Bart, Irina Mohora și Cristina Herea s-au numarat printre celebritațile care au ales sa…

- Oana Roman a ținut un regim care a ajutat-o sa slabeasca 20 de kilograme, iar acum este pregatita sa treaca printr-o intervenție medicala pentru a rezolva problema cicatricilor de pe abdomen. Aceasta a marturisit ca nu este adepta operațiilor, insa este „obligata” sa treaca prin aceasta procedura. Vedeta…

- La trei ani de la divortul de Mihai Ivanescu, vedeta de televiziune are o alta familie, alaturi de actualul ei sot, Silviu Bulugioiu, si a reusit s-o faca pe fiica ei, Ana (14), sa se reapropie de tatal ei, Mihai.

- In urma cu cateva zile, Anca Țurcașiu la nici 52 de ani a devenit soacra mare. Artista susține ca nu se va amesteca in niciun caz in familia fiului ei. „Daca mi se va cere sfatul, atunci il voi da! Altfel, le voi oferi iubirea și protecția mea permanenta”, a declarat in exclusivitate artista pentru…

- Flick și Denisa Filcea sunt cei mai fericiți, asta pentru ca in doar cateva luni aceștia urmeaza sa-și stranga in brațe bebelușul. Tanara e insarcinata și abia așteapta sa-și stranga bebelușul in brațe. Cei doi viitori parinți au ales și nașii pentru copil, iar propunerea a fost una inedita.

- Oana Roman și Marius Elisei au avut un moment greu in casnicia lor și au decis sa divorțeze. Dupa doar cateva luni de cand au semnat actele de divorț, cei doi au decis sa iși mai dea o șansa și sa se impace. Nimeni nu s-a așteptat ca Oana Roman și Marius Elisei sa ajunga la divorț. Cei doi s-au desparțit…