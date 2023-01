Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a criticat vineri, 6 decembrie, confortul societatii moderne, care, in opinia lui, este nociv, Suveranul Pontif denunțand din nou consumerismul care epocii in care traim, scrie agenția germana de presa DPA, citata de Agerpres . ”In fiecare zi, atmosfera in care traim ofera «sedative pentru…

- Nu incetati niciodata sa proclamati adevarul si sa insistati asupra lui, cu orice ocazie oportuna si inoportuna, pentru ca adevarul va va face liberi”. Aceasta este una dintre sarcinile principale ale unui episcop, potrivit Papei emerit Benedict al XVI‑lea. „Nu incetati niciodata sa proclamati adevarul…

- Credinciosii indoliati au revenit marti la bazilica Sfantul Petru din Roma pentru a se reculege la ramasitele pamantesti ale fostului papa Benedict al XVI-lea, transmite ANSA, citata de Agerpres. Papa emerit a incetat din viata in ajunul Anului Nou, la varsta de 95 de ani. Benedict al XVI-lea a devenit…

- Trupul neinsuflețit al papei Benedict al XVI-lea ramane in bazilica Sfantul Petru incepand de luni, 2 ianuarie 2023, pana miercuri, 4 ianuarie a.c., pentru reculegerea și salutul credincioșilor. Inmormantarea papei emerit are loc joi, 5 ianuarie a.c., la ora 9.30, in Piața San Pietro. Trupul neinsuflețit…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Papei emerit Benedict al XVI-lea va fi depus astazi in Catedrala Sfantul Petru de la Vatican, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Starea de sanatate a papei Benedict al XVI-lea s-a inrautatit in ultimele ore: Vaticanul a confirmat veștile ingrijoratoare Starea de sanatate a papei Benedict al XVI-lea s-a inrautatit in ultimele ore: Vaticanul a confirmat veștile ingrijoratoare Vaticanul a confirmat miercuri ca, in ultimele ore,…

- Vaticanul a confirmat miercuri ca, in ultimele ore, starea de sanatate a papei emerit Benedict al XVI-lea s-a inrautatit ''din cauza varstei inaintate'', dar ''situatia ramane pentru moment sub controlul medicilor'', transmit agentiile internationale de presa. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a vorbit despre majorarea pensiilor. Acesta anunța ca toate pensiile ar urma sa creasca cu același procent. Acest lucru va mai dura insa și va putea fi posibil de abia la data de 1 ianuarie 2023. Totodata, șeful CNPP explica ca s-au acumulat prea…