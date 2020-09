Angela Merkel si Emmanuel Macron au lansat joi o initiativa de a permite primirea in mai multe tari europene a circa 400 de minori neinsotiti care se aflau in tabara de refugiati Moria din Grecia, devastata de un incendiu, a declarat pentru AFP o sursa apropiata de dosar. Tinerii vor fi repartizati intre tarile UE care se vor ralia acestei initiative franco-germane, a explicat aceeasi sursa, adaugand ca detaliile vor fi anuntate mai tarziu de cancelarul german, a carui tara detine in prezent presedintia Consiliului Uniunii Europene. Potrivit dpa, este neclar pana moment cati minori vor fi primiti…