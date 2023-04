La Moreni sunt in plina desfașurare lucrarile la canalizarea pluviala de pe strada Democrației. Aceste intervenții care vor aduce un plus de funcționalitate dar și la capitolul estetica fac parte din proiectul ,,Imbunatațirea infrastructurii publice urbane in municipiul Moreni” – finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Regional. ”Este un proiect de infrastructura mai complex, [...] Articolul Moreni: Proiect pentru canalizare pluviala și asfaltarea mai multor strazi din municipiu a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - .