Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 47 de ani, a condus un autoturism pe DJ 594, dinspre localitatea Lovrin inspre localitatea Gottlob,din județul Timiș, iar la un moment dat a efectuat manevra de depașire, iar la revenirea pe sensul sau de mers a intrat in coliziune cu un moped electric condus de un barbat, in…

- Șoferul, in varsta de 19 ani, a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de electricitate. In mașina se mai afla inca un tanar de aceeași varsta.Cei doi baieți de 19 ani au fost transportați de urgența la spital. Din pacate, pentru prietenul lor in varsta de 16 ani, nu s-a mai putut face…

- Un copil in varsta de un an a murit dupa ce a fost calcat de o masina chiar in curtea casei. La volanul masinii se afla matusa sa. Femeia in varsta de 32 de ani merse cu masina la verisoara sa pentru a-l aduce pe unul dintre copiii acesteia de la gradinita, conform Monitorul de Suceava. Sora copilului…

- Marți, in jurul orei 12.00, polițiștii de la Secția Rurala Galanești au fost sesizați prin 112 de catre un barbat din Voitinel care a anunțat ca nepotul sau a fost lovit de o mașina in timp ce se afla in curtea locuinței de domiciliu.Femeia in varsta de 32 de ani, din Voitinel, se deplasase cu autoturismul…

- Un tanar de 23 de ani din Bistrița a murit in aceasta dimineața, dupa ce s-a izbit violent cu mașina de un TIR, la ieșire din Huedin. Autoturismul s-a transformat intr-un morman de fiare. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, la ieșire din Huedin. Autoturismul condus de tanarul de 23 de ani din…

- Un barbat in varsta de 38 de ani a fost lovit pe trecerea de pietoni, la Bender. Accidentul a avut loc in seara zilei de 11 octombrie. Astfel, din imaginile surprinse se poate vedea cum pietonul trece regulamentar strada, iar porțiunea de drum este bine iluminata. La volanul automobilului de marca „Toyota”…

- Un accident cu final tragic pentru o femeie in varsta de 52 de ani s-a produs marți dupa-amiaza, pe drumul dintre Bosanci și Cumparatura, in dreptul iazului din Bosanci, in curba periculoasa care coboara dinspre centrul satului Bosanci.Iriana Carciu, in varsta de 52 de ani, cu domiciliul in ...

- O adolescenta, in varsta de 16 ani, a decedat, dupa ce a fost lovita pe acostament de o mașina ce era condusa de un minor. Tragedia s-a produs in seara zilei de sambata, 27 august, in satul Dumbravita din raionul Singerei.