Moody’s şi-a redus perspectiva privind ratingul de credit al SUA de la ”stabilă” la ”negativă”, nemulţumind Washingtonul Masura vine dupa o reducere a ratingului suveran de catre o alta agentie de rating, Fitch, in acest an, care a avut loc dupa luni de blocaj politic in jurul plafonului datoriei SUA. Cheltuielile federale si polarizarea politica au reprezentat o preocupare din ce in ce mai mare pentru investitori, contribuind la o vanzare care a dus preturile obligatiunilor guvernamentale americane la cele mai scazute niveluri din ultimii 16 ani. ”Este greu sa nu fii de acord cu rationamentul, fara niste asteptari rezonabile pentru consolidarea fiscala in curand. Deficitele vor ramane mari… si, pe masura ce costurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

