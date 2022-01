Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna vor fi receptionate lucrarile de consolidare si refunctionalizare ale Palatului Braunstein, cel mai probabil fiind asteptata ziua de 24 ianuarie. Valoarea proiectului este de 19.097.184,26 lei lei, cu TVA (circa 4 milioane euro). Tot anul acesta, in luna iunie, este programata receptia…

- Sase noi dinozauri, un gandac indian numit dupa pisica Larry si zeci de crustacee critice pentru ciclul de carbon al planetei s-au numarat printre cele 552 de specii noi identificate de oamenii de stiinta de la Muzeul de Istorie Naturala in acest an. "Heroni infernali", gandaci metalici, creveti minusculi…

- Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica din Lugoj, in colaborare cu elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu“, coordonati de profesoara Ibolya Sipos, reconstituie impreuna magica atmosfera a Craciunului, printr-o manifestare intitulata "TRADITII DE CRACIUN IN BANAT". Evenimentul va avea loc vineri,…

- Fiecare statuie are o poveste *monumentediniasi.ro *tur ghidat și lansarea broșurii – miercuri, 8 decembrie, ora 14.30, Parcul Copou. Trei dintre statuile din oraș (statuia ecvestra a lui Ștefan cel Mare, Obeliscul cu lei din Parcul Copou și statuia cronicarului Miron Costin din fața Filarmonicii) vor…

- Lucrarile pentru retragerea statuii fostului presedinte american Theodore Roosevelt, in apropiere de Central Park din New York, au inceput. Instalata, de 80 de ani incoace, la intrarea in Muzeul de Istorie Naturala, sculptura care il infatiseaza pe presedinte pe cal, flancat de un afro-american si un…

- O harta tactila a fost inaugurata, in premiera in Romania, de Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, vineri, la Muzeul de Stiinte din Brasov, aceasta fiind realizata de catre o echipa de tineri - grupul de initiativa From One to Six - Feel the Unseen. Aceasta harta a centrului…

- Buzoienii sunt invitați sa viziteze, la Casa „Vergu Manaila”, o expoziție in premiera, care marcheaza ediția a II-a a Zilei Satului Romanesc. „Este vorba despre o expoziție ce cuprinde piese textile decorate prin tehnica tradiționala de vopsire cu plante tinctoriale și prin tehnica inedita a imprimarii…

- In cadrul proiectului de evocare a personalitaților trecutului, inițiat de Ateneul Național din Iași in acest an, prin restaurare mormintelor-monumente istorice sau de arhitectura ale acestora, aflate in Cimitirul Eternitatea, instituția a restaurat și mormantul lui Gavriil Musicescu. Muzician de inalta…