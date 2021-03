In urma cu 40 de ani, preotul Teodor Zagnat, parohul din Sarata Galbena – raionul Hancesti, a gasit in podul bisericii o troita veche romaneasca. Ca sa o salveze de regimul sovietic, preotul a ascuns-o, in vazul tuturor, chiar in cimitirul din localitate.

„Eu cand am venit la biserica, in anii 80, crucea aceasta am gasit-o in pod la biserica, era de acum necautata, neingrijita, lasata asa in praf. Si eu am venit asa, si am venit cu starostele meu Grigore Rosca, hai sa o punem, mai, la eroii nostri, care au luptat pentru independenta, pentru apararea tarii”, a declarat preotul pentru…