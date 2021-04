Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata hotararea nr. 50. Aceasta prevede constatarea incadrarii judetului Constanta in limita de incidenta cumulata la 14 zile mai mare de 3 1.000 de locuitori.Astazi, in cadrul CJSU, a fost votata hotararea nr. 50.Aceasta prevede constatarea incadrarii judetului Constanta…

- Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 907.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – Post-ul 2,47/mie incidența Covid-19 la nivelul județului. Care este situația in fiecare localitate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- A reventi iarna in județul Alba. Ninsoarea cazuta in timpul nopții in mai multe zone ale județului a creat probleme autoritaților și cetațenilor județului. In cursul nopții și al dimineții de vineri au avut loc avarii pe 9 linii de medie tensiune din județul Alba. ”Echipele DEER s-au deplasat imediat…

- Certificatul verde, prezentat miercuri la Bruxelles, este primit cu entuziasm de industria europeana a turismului. Speranța este ca documentul prin care calatorii dovedesc fie ca au fost vaccinați cu ambele doze, fie ca au test covid negativ ori ca au avut boala, va duce la relansarea

- In cadrul ședinței de Consiliu afost aprobata Hotararea in urma careia se incheie un protocol de colaborare și cooperare intre Institutul Național al Patrimoniului și Consiliul Județean Maramureș, care prevede implementarea unor proiecte pilot, de restaurare și punere in valoare a patrimoniului cultural…

- Prezența online constituie un imperativ al vremurilor pe care le traim, cu atat mai mult in contextul limitarii interacțiunilor fizice. Incepand de joi, 18 februarie, dimensiunea turistica a județului Maramureș capata o noua și binemeritata fața in spațiul virtual, prin lansarea website-ului www.visitmaramures.ro…

- Hunedoara este unul din județele in care se pastreaza atat vestigii valoroase din antichitate cat și un mare numar de monumente medievale laice sau religioase, unele unicat pe intreg cuprinsul țarii și nu numai. Pentru restaurarea unora intre ele, sunt in curs de derulare mai multe proiecte de finanțare,…

- Consiliul Mondial al Turismului a anunțat ca mai mult de 100 de milioane de locuri de munca ar putea fi recuperate in industria turismului in 2021. Statele iau in considerare reluarea calatoriilor, iar o recenta prognoza a Consiliului arata ca se anunța o vara destinata calatoriilor, deoarece din ce…