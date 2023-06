Montreal, un coșmar: Se poartă mască, iar activităţile în aer liber, interzise! O perdea de fum acru acoperea duminica Montrealul din cauza incendiilor forestiere inca active din Canada, facand orasul cu cel mai poluat aer din lume, potrivit unei companii specializate, scrie AFP, preluata de Agerpres. O avertizare de smog emisa de Environment Canada este in vigoare in mai multe regiuni din Quebec. Sunt atat de multe particule fine incat Montrealul era duminica orasul cu cea mai proasta calitate a aerului din lume, potrivit Iqair , o companie elvetiana specializata in studiul poluantilor atmosferici. „Este intr-adevar ca o ceata, cu exceptia faptului ca acesta este fum… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

