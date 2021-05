Stiri pe aceeasi tema

- Echipa engleza Leicester Tigers a devenit prima finalista a Cupei Challenge la rugby, dupa ce a invins pe teren propriu pe Ulster Rugby (Irlanda) cu scorul de 33-24 (6-17), in semifinalele competitiei, relateaza AFP. Condusa cu 17-6 la pauza, echipa engleza a recuperat deficitul in repriza secunda si…

- Echipele irlandeze de rugby Leinster si Munster se vor confrunta sambata, pe RDS Arena din Dublin, in finala campionatului Pro 14 (fosta Liga Celtica), competitie ce reuneste cluburi din Irlanda, Scotia, Tara Galilor, Italia si doua formatii din Africa de Sud, scrie BBC. Leinster va urmari sa obtina…

- CSM Volei Alba Blaj a pierdut și a doua manșa a finalei Cupei Challenge la volei feminin, in fața tinerei echipe Sistem9 Yeșilyurt Istanbul. Scorul final a fost 3-0 (25-17, 25-17, 25-12). Deși au pierdut, efortul și performanța fetelor, care au ajuns in finala, merita apreciat. Meciul s-a disputat…

- Perechea Raluca Olaru (Romania) / Nadia Kicenok (Ucraina) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 565.530 de dolari. Romanca si partenera sa s-au impus, cu scorul…

- Volei Alba Blaj se afla in fața unui nou moment istoric. Campioana Romaniei va intalni miercuri, la Targu Mureș, de la ora 18:00, echipa turca Sistem9 Yesilyurt Istanbul, in manșa tur a finalei Cupei Challenge la volei feminin. Partida va transmisa, in direct, de Digisport 4. Meciul retur va avea loc…

- Antrenorul formatiei feminine CSM Volei Alba Blaj, Darko Zakoc, a afirmat ca obiectivul echipei sale este acela de a transa finala Cupei Challenge, cu Sistem9 Yesilyurt Istanbul, inca din meciul tur. "Nu jucam o finala de cupa europeana in fiecare zi, noi am reusit sa fim in trei finale in ultimii patru…

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Volei Alba Blaj, s-a calificat in finala Cupei Challenge, dupa ce a trecut de MCM-Diamant Kaposvari din Ungaria, in penultimul act al competiției. Miercuri, 3 martie, la Kaposvar, in manșa secunda a semifinalei, romancele s-au impus cu scorul de 3-1 (pe seturi…

- Volei Alba Blaj, calificare in finala Cupei Challenge! Duel pentru trofeu cu Sistem9 Yesilyurt Istanbul și Alexia Caruțașu Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Cupei Challenge, reușind a treia finala europeana in ultimii 4 ani! Batalia pentru trofeu se va da cu formația turca Sistem9 Yesilyurt Istanbul,…