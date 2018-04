Monstruozitati la malul marii! Cum au vrut sa atraga atentia fitosii de 1 mai Monstruozitati la malul marii! Cum au vrut sa atraga atentia fitosii de 1 mai Gusturile nu se discuta, iar moda este mai mult decat permisiva, astfel incat fiecare sa isi poata exprima liber personalitatea si stilul. Insa, uneori, prea mult este mult prea mult si rezultatele sunt de-a dreptul monstruoase. In weekendul prelungit de 1 mai, cluburile din Mamaia au fost gazdele unui adevarat spectacol de moda. Insa, unele tinute, erau mai degraba potrivite pentru un carnaval decat pentru o petrecere de zi, pe plaja. S-a vazut ca atat fetele, cat si baietii, au investit timp, energie si, in multe cazuri,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Extravaganța, cheltuiala fara numar, petrecere pana in zori, dar și mii de euro cheltuiți intr-o singura noapte! Zeci de mii de tineri au luat cu asalt cluburile de pe litoralul romanesc, in minivacanța de 1 mai. Romanii, dar și strainii au petrecut pana in zori in localurile de fițe de pe malul marii.

